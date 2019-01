Červar: Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet

Hrvatski izbornik Lino Červar nazvao je suđenje u završnici dvoboja s Njemačkom 'krađom' te smatra da je njegovim igračima oduzeta prilika da ostvare pobjedu...

Hrvatska neće igrati u polufinalu SP-a nakon tijesnog poraza ovog ponedjeljka u Kölnu, a u našem taboru isključivo se priča o suđenju u završnici susreta te prekršaju u napadu suđenom Igoru Karačiću minutu prije kraja.

Najdalje u kritikama otišao je hrvatski izbornik.

'Išlo je nama, išlo, ali suci nisu dozvolili. Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili pobjedu. To treba javno reći bez da se itko uvrijedi da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo,' izjavio je Lino Červar za RTL pa dodao:

'Ne može ovakav njihov nasilnički nastup oduzeti nama pobjedu. Mi smo jučer loše igrali, a danas smo ih nadigrali. Ovo je nedopustivo. Mi građani Hrvatske moramo se boriti za dostojanstvo i ne dozvoliti da nas se krade javno.'

'Moram čestitati igračima. Oni su herojski odigrali. Toliko smo se trudili da ispravimo onu zadnju utakmicu, a ovo danas bila je jasna krađa. Bez potrebe je bilo igrati kad znamo što će se dogoditi. Unaprijed se zna pobjednik. Ove suce treba po meni odmah eliminirati iz sudačke organizacije,' zaključio je Červar koji kad se ohladi će shvatiti da baš i nisu isključivo suci donijeli pobjedu vrlo dobrim Nijemcima u ovom susretu...