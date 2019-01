Lino Červar naklonio se svojim igračima, a zatim se dotakao onih koji mu traže greške: Trudim se dan i noć...

Izbornik Lino Červar nije skrivao sreću zbog pete pobjede na SP-u, pohvalio je svoje dečke, dotaknuo se atmosfere te osvrnuo na iskušenja koja dolaze

'Sve čestitke dečkima, igrali su herojski i pobijedili prvaka Europe. Što da vam kažem, toliko je emocija bilo kod ljudi koji su došli navijati iz Hrvatske i Njemačke, iz Hercegovine, ne znam otkuda su sve došli. Hvala im za veliku podršku, mislim da je odlučila naša timska igra, dečki su ginuli jedni za druge. Kad smo ih mogli dotući, izgorjeli smo u toj želji i onda smo promašili par čistih kontri. Što se tiče napada, igrali smo mudro, znali smo da mi moramo kontrolirati utakmicu. Ipak, stišavam situaciju, još uvijek nismo na Olimpijskim igrama niti smo izborili kvalifikacije. Još uvijek nismo ništa osvojili, no idemo dobrim putem, pet pobjeda u pet utakmica je velika stvar', rekao je Červar za RTL televiziju.

Iako nemaju medalja kao Francuzi, izbornik kaže kako njegova reprezentacija jedina ima tako uspješan kontinuitet uspjeha na prvenstvima.

'Način na koji oni igraju, treniraju, žive jedan za drugoga, to je nešto specifično i to nema svatko. To su pravi prijatelji i kao pravi prijatelji, pomažu jedan drugome. I kad pogriješe, neka pogriješe, ali mislim da u naše domove u Hrvatskoj unašaju jedan optimizam, jednu pozitivnu emociju. Ne znam što da im kažem, divim im se. U reprezentaciji se ne igra za novce, ali oni daju srce na terenu svaki put. Ljudi su se žalili što smo bili peti na Europskom prvenstvu, a neka mi kažu koja reprezentacija u 21. stoljeću ima ovakav kontinuitet kao mi. Francuska je osvajala više medalja, ali znala je biti 11., 12., mi smo jedini zadržali taj kontinuitet. Mala smo zemlja, nemamo nikakvu infrastrukturu ni uvjete i zato smo posebni. Kapa dolje dečkima, možemo biti ponosni na njih.'