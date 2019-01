Reakcije hrvatskih rukometaša nakon strašnog trijumfa: Pa gdje smo to igrali?

U susretu posljednjeg, petog kola B skupine svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je u Münchenu pobijedila Španjolsku sa 23:19 (13:10) i osvojila prvo mjesto u skupini

'Pali su europski prvaci. Obrana je bila izvanredna. Od prve do zadnje minute smo igrali kao jedan i to je bio ključ pobjede. Vodili smo cijelu utakmicu, imali smo jednu crnu rupu kad nismo zabili pogodak 10 minuta, ali obrana nije popuštala. Na kraju nam se otvorilo i u napadu i dovršili smo tu utakmicu', rekao je za RTL Vranković.

Igor Karačić također je hvalio defanzivnu igru.

'Bez dobre obrane i vrhunskih golmana nemaš što raditi u vrhu svjetskog rukometa, a mi to imamo cijeli turnir. Zabijamo puno lakih golova i to nam s ovakvom potporom gledatelja daje vjetar u leđa. Španjolci su europski prvaci, ali mi smo dali 200 posto mogućnosti. Prije utakmice smo razgovarali u svlačionici i pitali se igramo li u Hrvatskoj ili Njemačkoj. Pozivam ove divne navijače da dođu i u Köln. Možemo li do medalje? Mislim da smo na pravom putu', rekao je naš srednji vanjski.