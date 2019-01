Lino Červar divljao na minuti odmora, a onda teškog srca priznao razloge poraza od Brazila

U prvom susretu drugog kruga Svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je u Kölnu neočekivano izgubila od Brazila 29:26 ugrozivši plasmanu u polufinale...

No, nije uspio. Poraz od Brazila prvenstveno je šokantan, a mogao bi na kraju imati i katastrofalne posljednice za našu reprezentaciju na ovom SP-u.

'Boli me ku**c, ovo je borba za život! Borba za život!', derao se Červar pokušavajući i tako motivirati svoje igrače da se vrate u utakmicu.

'Mučili smo se s njihovom dubokom obranom i zato smo igrali sedam na šest. Morali smo probati. To je igra u kojoj moraš biti jako, jako koncentriran, a mi to nismo bili, što su oni kaznili. Teško mi je to reći, ali zaslužili su pobjedu. Nismo bili ono što smo trebali biti. Uplašili smo se te pobjede, a oni su je željeli više nego mi', nastavio je Lino analizirati igru svojih izabranika nakon teškog poraza te istaknuo:

'Naša obrana nije bila čvrsta, a bez obrane se ne može pobijediti. Loš ulazak u utakmicu bio je ključan...'