Lewis Hamilton postavio dva nova rekorda u Formuli 1; srušio je pothvate legendi Ayrtona Senne i Alaina Prosta, a nadmašit će i Michaela Schumachera

Britanac Lewis Hamilton ostvario je treću ovosezonsku pobjedu u Svjetskom prvenstvu Formule 1, on je slavio u utrci za Veliku nagradu Velike Britanije i pri tome srušio dva rekorda, a nekima se još više približio

Ovim trijumfom Hamilton je postao rekorder po broju pobjeda na domaćoj utrci, bilo mu je to sedmo slavlje u Silverstoneu te je tako preskočio Francuza Alaina Prosta koji je ostvario šest pobjeda kod kuće na VN Francuske.

Aktualni prvak stigao je do treće pobjede u četiri utrke na uzbudljiv način. Cijelu je utrku dominirao, a zatim mu je u zadnjem krugu pukla guma. Imao je veliku razliku ispred Maxa Verstappena od 30 sekundi, a na kraju je kroz cilj prošao kao prvi sa manje od šest sekundi.

I pothvati Michaela Schumachera su u opasnosti i uvjereni smo da će biti nadmašeni ove sezone. Hamilton je na VN Velike Britanije upisao 87. pobjedu u karijeri, sada je samo četiri daleko od rekordne 91. legendarnog Nijemca. Isto tako bilo mu je to 154. postolje, a samo Schumacher ima jedno više. A sezona je tek počela!

To nije sve, Britanac je nadmašio u jednoj kategoriji i Ayrtona Sennu. Brazilac je slavio na 19 utrka u kojima je vodio od samog početka do kraja, bez da je ijednog trenutka izgubio vodstvo, a Hamilton je sada sam na vrhu s 20 takvih pobjeda.

Dodajmo još jedan podatak koji će obeshrabriti Hamiltonove konkurente. Oism što je Mercedes dominantan, spomenimo kako je Hamilton uvijek osvojio naslov kada je imao ovakav ulazak u sezonu, tri pobjede u četiri utrke.

'Sve do zadnjeg kruga činilo se da će sve biti lagano. Valtteri me dobro napadao, a kada sam čuo da mu je pukla guma, pogledao sam svoju i činilo se da je sve u redu. Bez problema sam mijenjao smjerove, sve je bilo OK', izjavio je nakon utrke za Veliku nagradu Velike Britanije Lewis Hamilton i dodao:

'A onda mi je u posljednjem krugu pukla prednja lijeva guma! Srce mi je skoro stalo! Pa vidjelo se da bi kotač mogao ispasti. Molio sam se jedino da dođem do cilja i da nisam prespor. Iskreno, nisam mislio da ću uspjeti proći zadnja dva zavoja. Nikad ovo nisam doživio, stvarno mi je skoro srce stalo.'