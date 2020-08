Lewis Hamilton pokorio je konkurenciju na Silverstoneu, a potom dao naslutiti za koju će momčad voziti sljedeće sezone

Svjetski prvak Formule 1 Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) bio je najbrži u subotu na trećem slobodnom treningu uoči nedjeljne utrke kojom se obilježava 70. godišnjica utrke za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi u Silverstoneu.

U subotu poslije podne će se održati kvalifikacije u Silverstoneu, a utrka, peta ove sezone, na rasporedu je u nedjelju (Arenasport 2, 14.30 sati).

No, svi su s nestrpljenjem čekali što će Lewis Hamilton reći vezano uz nastavak svoje karijere. Dugo se nagađalo kako bi momčad Mercedesa mogao zamijeniti Ferrarijem, no dojam je kako do velikog transfera ipak neće doći.

Lewis bi trebao nastaviti suradnju s Mercedesom, ali nitko ne zna kad će započeti pregovore i potpisati novi ugovor.

'Iskreno, imam osjećaj da nije pravi trenutak da sjednemo i razgovaramo o tome', rekao je Hamilton i pojasnio: