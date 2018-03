Leipzig preživio Rusiju; među osam i Lazio i Marseille

Nogometaši Lazia, RB Leipziga i Marseillea izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige

Bila je to prva europska gostujuća pobjeda OM nakon četiri remija i tri poraza i samo tri postignuta gola. Marseille je dva puta stigao do finala Kupa UEFA i oba finala je izgubio, ali u Europskoj ligi nikada nije prošao dalje od osmine finala. Sve do sada. Francuzi su posljednji put izborili plasman u četvrtfinale nekog europskog natjecanja - 2012. kada su izgubili od Bayerna u Ligi prvaka.

Zenit i RB Leipzig su odigrali 1-1, a dalje ide njemački sastav koji je u prvom susretu slavio 2-1. Gosti su poveli u 22. minuti golom Jeana-Kevina Augustina, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Sebastian Driussi. U nastavku susreta Zenit nije stvorio niti jednu ozbiljniju priliku, dok su gosti imali jedanaesterac u 82. minuti, no Wernerov udarac je obranio Andrej Lunev.