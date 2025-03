Legende Hajduka okupile se povodom jednog od najvećih uspjeha u klupskoj povijesti

'Rožić je krivac za ovu generaciju. Bio sam u Švicarskoj povrijeđen, i on me uvjerio da dođem natrag. Posli su došle i strašne zvijeri, Aljo, Igor, Gabrić... Fantastičnu momčad smo imali. Svi smo Hajduka voljeli. Nitko nije postavljao uvjete, igrali smo srcem i mislim da se to vratilo.'

Na pozornicu popeli Igor Štimac i Vulićev "krivac", tadašnji direktor, Vedran Rožić.

'Bio je kontekst poseban. Stvaranje države, ratno vrijeme, promocija države kroz nogomet. Ali, kada smo osvojili prvenstvo vidjeli smo da nemamo kapacitet igrača za velike utakmice. Zorana sam uvjerio da dođe iz Züricha, pa smo zahvaljujući njegovom golu i bili prvaci. Išli smo kasnije od kluba do kluba i svi igrači su izrazili želju za povratkom. Tada je još bilo ratno vrijeme, ali je značaj sporta u međunarodnim odnosima bio od neizmjerne važnosti', kazao je Rožić i dodao:

'Kada smo skupili sve te igrače, nije bilo ugodno, skupila se velika cifra. Mi nismo imali prihode za to pokriti. Uz pomoć posudbi smo to pokrili, bio je to veliki rizik, pa smo to uspjeli pokriti s prihodima Lige prvaka. Ali je kasnije teško bilo to izdržati.'

Povratka u Hajduk prisjetio se i Igor Štimac:

'Splet okolnosti me vratio u Hajduk. Tada je Cadiz užasno poslovao, i u pravom trenutku se javio Rožić, iznio mi plan. Treba to staviti u kontekst vremena, kvalitetni igrači, ali i domoljubni naboj koji je gurao sve hrvatske sportaše. - Nije bilo problema, nije bilo velikog ega. Mi stariji smo imali sreću, zatekli smo grupu jako talentiranih mladih igrača. Bili su silno talentirani. Dovoljno ih je bilo pogledati i znali su točno što treba napraviti', zaključio je Štimac.