Legendarni Gladijator završava karijeru: Donio sam odluku, konačna je!

Daniele de Rossi (36) živuća je nogometna legenda. Punih 18 godina igrao je za Romu, uz Francesca Tottija svih je tih godina bio zaštitni znak 'vučice', a u srpnju 2019. godine odlučio je karijeru nastaviti u argentinskom velikanu Boca Juniors

Daniele De Rossi je 18 godina proveo u Romi, ali mu ljetos na Olimpicu nisu ponudili novi ugovor te ja kao slobodan igrač potpisao za Boca Juniors. No, nakon samo pola godine u Argentini, De Rossi je odlučio završiti karijeru i vratiti se kući...

'Ne, ne radi se o ozbiljnoj ozljedi ili nečem sličnom, jednostavno osjećam potrebu da se vratim obitelji. Posebno mi nedostaje kćer. Donio sam odluku, konačna je...', kazao je De Rossi na konferenciji za medije.

'Svi su me pokušavali uvjeriti u suprotno, ali odluka je donesena i u tome nema ništa čudno. Ovdje ostavljam dio svog srca, jer nitko ne može shvatiti što znači igrati na La Bomboneri i biti u svlačionici Boce. Ovo je jedinstveno iskustvo. Dočekali ste me kao brata ovdje i to nikad neću zaboraviti. Nastavit ću gledati Bocine utakmice i siguran sam da ću se ubuduće vratiti na tribine', rekao je popularni Gladijator i napomenuo:

'Uz ovaj klub koji će uvijek imati mjesto u mom srcu, napuštam i igračku karijeru. No, zasigurno ću se i dalje baviti nogometom.'

De Rossi je praktički cijelu karijeru proveo u Romi (616 utakmica, 63 gola), bio je kapetan i nasljednik Francesca Tottija, no zadesila ga je ista sudbina jer su mu u klubu prošlog ljeta kazali kako više ne računaju na njega. Za Italiju je odigrao 117 utakmica, zabio 21 gol te je osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine.

Legenda Rome se povlači, ali nagađa se kako će preuzeti jednu od funkcija u Romi kad novi vlasnici završe proces preuzimanja kluba. Navodno se s njim u klub vraća i Totti...