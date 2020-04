Nogometaš Sjeverne Makedonije, 37-godišnji Goran Pandev, od 2001. godine za život zarađuje u Italiji, a prvi klub na Apeninima za kojeg je potpisao bio je milanski Inter

Goran Pandev već skoro dva desetljeća igra na Apeninskom poluotoku. Nakon potpisa za Inter, odmah je produžio na posudbu u Speziju, pa potom i u Anconu. Od 2004. godine igrač je Lazija, a u milanski klub vratio se 2010. godine, kada je napokon i zaigrao u crno-plavom dresu.

Potom je nosio dres Napolija, jednu sezonu i turskog Galatasaraya, a od 2015. je u Genoi.

No, iako već u poznim nogometnim godinama, Pandev je još uvijek tražena 'roba'.

Tijekom zimskog prijelaznog roka, čelnici Intera kontaktirali su igrača iz Sjeverne Makedonije, što je on i potvrdio za talijanski Sky.

'Bilo je priča, Inter je za mene sve. To je klub koji mi je promijenio život i omogućio mi da osvojim trofeje, ali je moja ideja uvijek bila jasna od dolaska u Genou', rekao je Pandev i dodao:

'U početku sam mislio da se direktor Intera šali sa mnom, pitao sam ga da li se šali, ali me uvjerio da je ozbiljan i da me Inter treba. Odgovorio sam mu: 'Pa zar vam ne trebaju mlađi igrači?' Potom sam pričao sa direktorom Genoe Alessandrom Zarbanom i on je rekao kako nema izgleda da me proda'.