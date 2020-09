Legenda Hajduka uoči najvećeg hrvatskog derbija žestoko oplela po 'bijelima': 'Pa toga nema ni u Bangladešu!'

Zoran Vulić se osvrnuo na derbi Dinama i Hajduka i stanje u splitskom sastavu, a prokomentirao je i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija

Kada je Vulić zadnji puta vodio Hajduk u igru je uveo tadašnjeg juniora Domagoja Bradarića za kojeg su mnogi tvrdili da nije ni za drugu ekipu, a kasnije je došao do Lillea i na prag reprezentacije.



'Procijenio sam da je pored tri strana beka bolje staviti dijete od 18 godina. Sada se vidi jesam li pogodio s tim ili nisam. Teško mi je shvatiti da treneru prve momčadi ne daju juniora. Pa toga nema ni u Bangladešu! Meni nisu dali igrača iz druge momčadi. Htio sam Vuškovića koji je sada lider obrane i nisam ga dobio. Zamislite da sada Mamiću Goce Sedloski ne da igrača. To me strašno pogodilo', otkrio je Vulić.



Subotnji derbi na Poljudu igrat će se pred praznim tribinama. Iako Hajduk često djeluje dobro, na kraju obično izgubi od svojeg najvećeg rivala.



'To ne može biti slučajno. Ako 10 utakmica ode na Dinamovu stranu, onda je jasno da je na njihovoj strani kvaliteta. Moramo iskreno reći da nam nešto nedostaje. Je li to iskustvo? Je li to mangup u ekipi koji nedostaje da ih pobjeđujemo?', pita se Vulić pa dodaje: 'Bez publike će biti kudikamo teže, ali vjerujem da Hajduk može do pobjede i s tim stavom momci moraju izaći na teren. Međutim, to je teško jer nemamo puno naših igrača i nedostaje taj dišpet da se potučemo ako treba i moramo se prilagoditi stranim igračima', rekao je Vulić.



