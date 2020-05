Rimski Lazio je do prekida sezone zbog pandemije koronavirusa bio sjajan, momčad Simonea Inzaghija stanku je dočekala na drugom mjestu ljestvice Serie A i ima samo bod manje od vodećeg Juventusa. No, na Olimpicu već razmišljaju o novoj sezoni te su krenuli po pojačanje u samom vrhu napada

Ima Simone Inzaghi u svojoj momčadi fantastičnog Ciru Immobilea (30) koji je u ovom trenutku s 27 zabijenih golova ove sezone najbolji strijelac Serie A. Tu je i Ekvadorac Felipe Caicedo (31) koji teško može doći do prave prilike pored raspucanog Immobilea.

Tako će Caicedo vjerojatno ovog ljeta napustiti Rim, a Simone Inzaghi je krenuo u potragu za novom 'špicom'. Izbor je pao na Luisa Suareza. Uh, da, ali nije to onaj 'pravi' Luis Suarez iz Barcelone.

Ovaj Luis Suarez (22) je Kolumbijac (puno ime Luis Javier Suárez Charris), igrač je engleskog Watforda koji ga posljednjih nekoliko godina uporno šalje na posudbe, pa tako Suarez ove sezone zabija u redovima španjolskog drugoligaša Real Zaragoze.

I to radi sjajno, u 29 utakmica zabio je 17 golova te je privukao pažnju trenera Lazija. Zna Inzaghi što želi i sigurno je da neće škrtariti. Pokazao je to odmah ponudom koji je Lazio poslao Watfordu. 'Okruglo' 15 milijuna eura za napadača koji u prvoj momčadi Watforda nije odigrano niti jednu službenu utakmicu!

I to nije sve! Lazio Watfordu nudi dodatnih tri milijuna eura kroz razne bonuse u sljedeće četiri godine! Fantastična je to ponuda, Englezi će ju gotovo sigurno prihvatiti jer ionako ne računaju na Suareza. A sjajno će zaraditi na njegovom transferu jer prema Transfermarktu on trenutno vrijedi samo četiri i pol milijuna eura...

Lazio u isto vrijeme puno očekuje od mladog kolumbijskog napadača koji s ponosom nosi zvučno ime i prezime. Ako će ovaj Luis Suarez biti barem upola dobar i efikasan kao onaj 'pravi' ovaj će se transfer Laziju vrlo brzo isplatiti.