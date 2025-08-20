Kyrgios: 'Tenisači me neopisivo živciraju...'

Kyrgios često gostuje kao TV komentator, nema problema s izražavanjem svojeg mišljenja, a sad je gostovao u pitalici na SPORTBibleu u kojoj je morao dati crvenu ili zelenu zastavu na svako pitanje. Jedno od pitanja bilo je podržava li ispričavanje igrača kad dobiju poen nakon što se loptica odbije od vrha mreže.

'Crvena zastava! Tenisači me neopisivo živciraju zbog toga. Da mogu svaki poen to pogoditi, stalno bi to radili, ja prvi. Ista je stvar s ispričavanjem kad pogodiš igrača lopticom. Dok vas treniraju kao klince, govore vam da gađate u tijelo ako ne možete pogoditi winner jer ćete tako ili osvojiti poen ili dobiti bolju loptu za sljedeći winner. Zašto biste se ispričavali?', rekao je Kyrgios.

Jedan od zaštitnih znakova Australca bilo je serviranje ispod ruke. Pitali su ga što misli o tome.