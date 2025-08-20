Kyrgios: 'Tenisači me neopisivo živciraju...'

Nick Kyrgios gostovao je u kratkoj pitalici poznatog portala SPORTBible.
Kontroverzni australski tenisač čitavu karijeru je bio meta raznih kritika i napada, a trenutačno pauzira zbog ozljede.
Kyrgios često gostuje kao TV komentator, nema problema s izražavanjem svojeg mišljenja, a sad je gostovao u pitalici na SPORTBibleu u kojoj je morao dati crvenu ili zelenu zastavu na svako pitanje. Jedno od pitanja bilo je podržava li ispričavanje igrača kad dobiju poen nakon što se loptica odbije od vrha mreže.
'Crvena zastava! Tenisači me neopisivo živciraju zbog toga. Da mogu svaki poen to pogoditi, stalno bi to radili, ja prvi. Ista je stvar s ispričavanjem kad pogodiš igrača lopticom. Dok vas treniraju kao klince, govore vam da gađate u tijelo ako ne možete pogoditi winner jer ćete tako ili osvojiti poen ili dobiti bolju loptu za sljedeći winner. Zašto biste se ispričavali?', rekao je Kyrgios.
Jedan od zaštitnih znakova Australca bilo je serviranje ispod ruke. Pitali su ga što misli o tome.
'Zelena zastava! To je potpuno po pravilima. Čuo sam da su to uspoređivali s Maradoninim igranjem rukom. Serviranje ispod ruke nije protiv pravila tenisa! To nije varanje niti išta slično već samo jedna vrsta taktike. Oni koji govore da je to nepoštivanje protivnika su jednostavno idioti', odgovorio je Kyrgios.