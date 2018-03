Kramarić propustio prvi trening reprezentacije, Pivarić se raspričao o Messiju

Hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića priprema se za prijateljske oglede s Peruom i Meksikom, a okupljanje u SAD prvo je nakon gotovo četiri mjeseca i uspješno odrađenog doigravanja za SP protiv Grčke. Reprezentacija je na Floridi, u Miamiju igra prvu utakmicu s Peruom u noći s petka na subotu (23. na 24. ožujka, 1.30 sati)...

'Suvišno je pričati o Messijevim kvalitetama, radi se o jednom od najboljih igrača svih vremena. Pokušat ćemo ga anulirati koliko god je to moguće. Brazil, Peru i Meksiko gaje sličan stil Argentini, no ključno je da budemo zdravi i orni, da razmišljamo o svom načinu igre te ispunjavamo izbornikove ideje. Budemo li isprobavali varijantu s ofenzivnim bekovima, meni odgovara - a prihvatit ćemo sve što izbornik stavi pred nas. To će pokazati pravo lice Hrvatske', misli Pivarić, no na samom startu na Mundijalu nas čeka afrički izazov, Nigerija:

'Ta će prva utakmica mnogo toga odrediti. Svaka je važna, naravno, no dobar start u skupini uvelike određuje smjer cijelog natjecanja. Pripremit ćemo se na najbolji mogući način', zaključio je Pivarić.