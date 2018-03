Novi šok na Old Traffordu, Mourinho se odlučio na drastične promjene u momčadi

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho planira veliko pospremanje u ljetnom prijelaznom roku, pa bi čak deset nogometaša trebalo napustiti momčad 'crvenih vragova'...

Čelnici Uniteda, barem za sada, vjeruju Joseu Mourinhu. Portugalac je na Old Trafford stigao u svibnju 2016. godine, osvojio je Europsku ligu, Liga kup i Community Shield, no daleko je to od onoga što se očekivalo. Ove je sezone United ostao u borbi za samo jedan trofej, FA Kup, dok je u prvenstvu za sada drugi, ali s prevelikih 16 bodova zaostatka za vodećim Manchester Cityjem.

Ispadanje u osmini finala Lige prvaka od Seville, porazom 2:1 na Old Traffordu, bilo je posebno traumatično. Nezadovoljno navijači izvrijeđali su Mourinha, salve zvižduka ispratile su portugalskog trenera i njegove igrače s terena, pa se 'The Special One' navodno odlučio za drastične promjene. Engleski mediji navode kako će malo igrača iz aktualnog sastava biti pošteđeno čistke koja bi iz korijena trebala promijeniti momčad Manchester Uniteda. Ne, neće Mourinho odustati od svoje defenzivne taktike, 'parkiranja autobusa' u svoj šesnaesterac, no ipak mora 'oplemeniti' svoju momčad ako želi nešto više napraviti u Ligi prvaka. Trebaju mu klasni veznjaci, igrači koji čine prednost na terenu, a ne 'fizikalci' i maratonci koji bezglavo trče bez ikakvog konkretnog učinka za momčad.

Tako je u ovom trenutku sigurno da odlaze trojica - veznjak Marouane Fellaini još je ranije odbio potpisati novi ugovor i u ljeto će biti slobodan igrač, United će napustiti i 36-godišnji Zlatan Ibrahimović, dok će Michael Carrick okončati igračku karijeru. Na transfer listi trebali bi se naći braniči Luke Shaw (apsolutno je izvan forme i Mourinho više ne računa na njega!), Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind i Matteo Darmian, te veznjaci Juan Mata (već ga je jednom 'sasjekao', tada je Mata iz Chelsea otišao - u United!) i Ander Herrera.