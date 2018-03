Drastične kazne igračima i klubovima zbog tučnjave na košarkaškom meču Splita i Zadra

Košarkaš Zadra Preston Knowles prvo se potukao sa Splitovim Pavlom Marčinkovićem, a onda je nokautirao Matu Kalajžića. Bilo je tu potom gužve i naguravanja te su suci isključili čak 14 igrača! Sad je HKS objavio kazne za košarkaše i klubove...

OK, igrači će još nekako i 'preživjeti', Knowles je prošao najgore, odmarat će do doigravanja, čak sedam utakmica. Marčinković će se 'hladiti' pet, a Kalajžić dvije utakmice. Čak ni klubovi, ako se gledaju kazne u nekim drugim sportovima, nisu prošli loše, po 50.000 kuna kazne svaki. I dok u Zadru još i mogu 'otvoriti šampanjac' jer je za njih kazna relativno prihvatljiva, ali Splitu je to doslovno 'pola mjesečnog proračuna', možda i više...