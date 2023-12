'Kraljice šoka' nakon šoka na otvaranju SP-a nemaju pravo na kiks: Kinu moramo dobiti...

'Moramo napraviti sve što možemo da pobijedimo Kinu što bi nas vratilo u život i usmjerilo naprijed. One dosta trče, mi imamo ekipu koja nije idealna u tom segmentu, pogotovo ako nas se traži da nešto mijenjamo. Naglasak će biti na brzoj tranziciji da sprječavamo njihove kontre i polukontre nadam se da ćemo to uspjeti', kazao je izbornik Ivica Obrvan te dodao:

'Moramo biti maksimalno pripremljeni, čeka nas fizički teška utakmica, taktički one i mogu pogriješiti. Jučer su stisnule Švedsku, u drugom poluvremenu Šveđanke se nisu opuštale, igrale su na maksimumu. Na kraju su Šveđanke napravile određenu razliku. Ipak je tu razlika u kvaliteti velika, to je domaćin i jedan od favorita.'

I reprezentativka Tina Barišić žali zbog jučerašnjeg rezultata, ali se slaže da sutra Hrvatska mora pobijediti Kinu.

'Žao nam je jer smo očekivali tu pobjedu. Ali moramo ići dalje, već sutra je nova utakmica. Kina ima sve niske igračice koje su dosta brze. Morat ćemo se brzo kretati u obrani i sprječavati njihove kontre', kazala je Barišić te napomenula:

'Nemamo pravo nikoga podcijeniti i moramo ići sto posto protiv svakoga.'

Kina je 18. puta na Svjetskim prvenstvima nada se prolasku u drugi krug natjecanja što je do sada to ostvarila samo jednom i to 2009. godine kada su bile domaćin SP-a.

Hrvatska je protiv Kine igrala samo jedanput na Svjetskom prvenstvu. Bilo je to 2005. godine u Rusiji. Slavila je naša reprezentacija 35:29.