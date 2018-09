'Kraljevski udav' napravio nemoguće; legendarni Mark Hunt prvi puta u životu ugušen

Aleksei Oleinik je ponovno opravdao svoj nadimak te je gušenjem završio Marka Hunta u glavnoj borbi UFC Fight Night 136 priredbe u Moskvi

'Kraljvski udav' je uspio preživjeti ubojitu stojku bivšeg K-1 prvaka te je kasnije u rundi odveo Hunta na pod i uzeo mu leđa s više od minutu vremena za rad koje je iskoristio da namjesti zahvat i u konačnici upiše pobjedu gušenjem s leđa u prvoj rundi (4:26). Oleiniku je ovo bila 45. pobjeda submissionom u karijeri i drugu slavlje u nizu. U Octagonu sada stoji na omjeru od šest pobjeda i dva poraza. 'Ovo je jedna od najvećih pobjeda u mojoj karijeri jer Mark Hunt je legenda', rekao je Oleinik nakon borbe, a prenosi Fight Site.

'Jako čvrst tip. Legendarni udarač i nitko ga ne može ugušiti. Gušenje je moja specijalnost, ali stvarno jaki borci ga nikada prije nisu uspjeli zadaviti.' Iako je pobjedu osigurao iskoristivši svoju tehničku prednost u parteru, Oleinik je prvo morao preživjeti Huntov svijet borbe na nogama koja predstavlja prijetnju bilo kojem borcu. 'Plan je bio da radim u stojci i čim vidim da se on malo opustio više ne čekam već krenem u rušenje. Šanse su bile 50- 50. Ili će me on nokautirati, ili ću ja njega ugušiti. On je legenda. Ne radi o mladom borcu već o jako dobrom protivniku.' 'Udav' je u Moskvi povezao drugu pobjedu u nizu i osigurao si mjesto među top deset najboljih teškaša u diviziji. Nakon osmorangiranog Hunta nada se borbi protiv nekoga tko je iznad njega na rang ljestvici.

'Sad ću se odmoriti mjesec- dva i onda ću UFC tražiti idućeg protivnika. Želim nekog iz top 5, maksimalno top 7. Trebam dobrog protivnika iz vrha. Nemam ja vremena boriti se dva puta godišnje i olako se penjati rang ljestvicom. Želim čvrstog borca. Po mom mišljenju nitko nije čvršći od Hunta. želim nekog iz top 3- 5.' A što kaže snažni Samoanac?

'Dosta sam se pripremao za borbu u parteru, ali uhvatio me u submission… Jednostavno me uhvatio na podu i osigurao gušenje. Tako to ide u ovom poslu. Borite se protiv najboljih na svijetu. Događa se.' Nije tajna da Hunt zbog svoje tužbe s UFC-om ne planira ostati u promociji nakon što ispuni aktualni ugovor. Posljednju borbu koja mu je preostala na ugovoru želio bi odraditi 1. prosinca na UFC Fight Night 142 priredbi u australskom Adeleideu.