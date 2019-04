Kovačić pod žestokim kritikama na Otoku: Najmanje odlučujući igrač u Premiershipu?

Richar Jolly, novinar uglednog Four Four Two magazina proglasio je Matea Kovačića najmanje odlučujućim nogometašem na travnjaku u Premiershipu i ne razumije zašto ga Chelsea želi zadržati u momčadi...

Podsjetimo, 24-godišnji hrvatski veznjak stigao je iz Reala na posudbu u London prošlog ljeta, a kod trenera Maurizija Sarrija nije uspio postati nezamjenjivi prvotimac, ali ima pristojnu minutažu.