Katar se upisao u povijest Svjetskih prvenstava, ali onu negativnu; prvi je domaćin kojem se ovo dogodilo...

Nogometna reprezentacija Katra postala je prvi domaćin u povijesti Svjetskih prvenstava koji je porazom otvorio natjecanje. Na startu su ih 2:0 pobijedili Ekvadorci

'Napravili smo puno previše pogrešaka u uvodnom dijelu susreta. Cijelo naše prvo poluvrijeme je bilo vrlo slabo. No, moramo okrenuti stvari u našu korist. Moramo u nastavku prvenstva igrati kako smo igrali u drugom poluvremenu. Treba biti više entuzijazma u igri, moramo češće dolaziti do suparničkog gola. Nadam se da to možemo', rekao je napadač Almoez Ali, a u viđenju utakmice protiv Ekvadora se složio golman Saad Al Sheeb, jedan od najslabijih kod domaćina:

'U prvom poluvremenu nismo igrali kako smo trebali. U drugom poluvremenu smo bili bolji. Nadam se kako ćemo u ostalim utakmicama biti ujedinjeni na terenu, da ćemo smanjiti broj pogrešaka i biti bolji.'