Kapetan Slaven Belupa prvi s deset bodova ocijenio Brunu Petkovića

'Radilica' momčadi iz Koprivnice, Goran Paracki, kapetan je Slaven Belupa. Iskusni 32-godišnji veznjak, osim u brojnim hrvatskim klubovima, igrao je u Mađarskoj, Australiji i Azerbajdžanu, a u ljeto 2019. drugi put stigao je među 'farmaceute'

Nogometaši Slaven Belupa s tri su poraza ušli u sezonu, što je itekako utjecalo na sliku, odnosno mogućnosti ovog stabilnog prvoligaša. No bili su to porazi od nominalno jačih klubova (Osijek, Dinamo, Rijeka). Potom su uslijedile utakmice u kojima je Belupo stizao do bodova.

Međutim ponovni dvoboji s istim ovim klubovima donijeli su nova tri uzastopna poraza. Potom je uslijedio poraz od Hajduka, pa dva remija protiv izravnih konkurenata iz donjeg dijela tablice, i jasno je da u Koprivnici ne mogu biti pretjerano zadovoljni prvim dijelom sezone.