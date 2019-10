Kapetan Real Madrida doživio totalno poniženje; slično bi mogao proći i Luka Modrić?

Sergio Ramos (33) je 'duša i srce' momčad Real Madrida. Kapetan, beskompromisni borac, vođa momčadi na terenu i izvan njega, vladar svlačionice čak i u godinama kad je Cristiano Ronaldo nominalno bio 'glavni' u Realu. Kako god bilo, slušalo se Ramosa, ne Ronalda... No, sada je kapetan doživio težak udarac koji nakon 15 godina u klubu baš i nije zaslužio

Španjolski mediji bliski madridskom Realu tvrde kako je jedan od razloga loših igara 'kraljevske' momčadi i to što kapetan Sergio Ramos (33) još nije riješio svoj status u klubu.

No, predsjednik Reala Florentino Perez odlučan je da Ramosu neće dati novi ugovor, aktualni mu završava u ljeto 2021. godine, a Ramos će tada imati 35 godina i Perezove dvojbe su jasne. Spreman mu je, ako aktualni kapetan ostane zdrav, ponuditi možda još ugovor na 'godinu plus godinu', do ljeta 2023. godine, ali pod daleko lošijim uvjetima od aktualnog. A Ramos sada zarađuje 12 milijuna eura na godinu!

Sam Sergio Ramos u totalnom je šoku, tvrdi kako su ga čelnici i klub izdali jer u klubu je 15 sezona, u Madrid je stigao iz Seville 2005. godine za tada rekordnu odštetu od 28 milijuna eura! Odigrao je za Real 617 utakmica u svim natjecanjima, zabio 85 golova, drži 'hrpu' rekorda, kako klupskih tako i reprezentativnih, no... Godine jednostavno čine svoje, bez obzira na to što je Real bez njega nezamisliv.

Uz sve to je Ramos posljednjih nekoliko sezona malo 'poletio', javno se sukobljavao s predsjednikom Perezom, pokušavao se Ramos uplitati u klupsku politiku, svađao se javno i tajno s predsjednikom oko dovođenja trenera, navodno je kao 'predstavnik svlačionice' zauzimao stav oko Julena Lopeteguija, protivio se dolasku Antonija Contea, a posljednjih je tjedana jedan od najglasnijih u pokušajima 'miniranja' povratka Josea Mourinha na Santiago Bernabeu. Da, Zinedine Zidane sve je bliže otkazu, a Mourinho spremno čeka...