odlazak s klupe

Messi neočekivano ostao bez svog prijatelja na poziciji trenera

D.S. / Hina

14.04.2026 u 20:37

Izvor: EPA / Autor: Jonathan Miranda
Argentinac Javier Mascherano dao je ostavku na mjesto trenera Inter Miamija, gdje igra Lionel Messi, iz osobnih razloga, objavili su u utorak aktualni prvaci MLS lige.

Odlazak Mascherana (41), koji je bio na čelu Miamija od studenog 2024. i imao je ugovor do 2027., neočekivan je.

'Uvijek ću njegovati uspomenu na naš prvi MLS naslov i, gdje god bio, nastavit ću željeti klubu sve najbolje u budućnosti', napisao je bivši suigrač Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji i u FC Barceloni.

'Javier će zauvijek biti dio povijesti ovog kluba i uvijek će imati posebno mjesto u obitelji Inter Miami CF', rekao je Jorge Mas, vlasnik kluba s Floride.

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub.

Nakon sedam kola, Inter Miami zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji MLS-a.

Lionel Messi pridružio se Inter Miamiju 2023. iz Paris Saint-Germaina. Osvajač Svjetskog prvenstva 2022. i osmerostruki dobitnik Zlatne lopte igra na Floridi uz, između ostalih, još jednog bivšeg igrača Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza.

