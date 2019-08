'Ludi' Australac osvojio Washington i zavapio: Želim se očistiti i postati zdravija osoba

Nick Kyrgios (24) u nedjelju je osvojio ATP turnir u Washingtonu. Za problematičnog australskog tenisača bio je to tjedan za pamćenje, igrao je mečeve svakog dana jer je nastupao i u parovima, a tijekom turnira imao je problema s koljenom, leđima, podlakticom... Izbacio je i prvog i trećeg nositelja, zasluženo stigao do kraja, a onda se obratio javnosti i priznao pogreške

Teško je uopće predvidjeti u kakvom će stanju Nick Kyrgios (24) izaći na teren. Australac definitivno ima velikih problema s ponašanjem, njegovi agresivni - za sada najčešće tek verbalni - nastupi prema protivnicima, publici na tribinama, sucima..., zabrinuli su čelne ljude ATP-a. Odmah smo se sjetili izreke psihijatara kako 'nema normalnih, već samo nepregledanih'. No, to je Kyrgios, sviđalo se to nekome ili ne...