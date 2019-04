Kako je bivši dragovoljac i samozatajan lik u kojeg su mnogi sumnjali ispisao povijest hrvatskog vaterpola; skinuo je najvećeg

Nakon što je hrvatska vaterpolska reprezentacija na nedavno završenom Europa kupu, gdje je je u finalu poražena od Mađarske 10:8, osvojila srebrnu medalju postalo je i službeno kako je hrvatski izbornik Ivica Tucak ispisao povijest

Prva medalja koju je Tucak osvojio s hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom jest zlato na Meditarnskim igrama u Mersinu 2013., a prva veća medalja svakako je bronca iste godine na Svjetskom prvenstvu u Barceloni. Podatak kako je na Europa kupu u zagrebu Tucak stigao do svoje jedanaeste medalje na klupi Hrvatske samo po sebi je sjajan uspjeh. Primjerice. Legendarni Ratko Rudić u razdoblju od svjetskog zlata u Melbourenu 2007. do Olimpijskih igara 2012. odveo je Hrvatsku do deset medalja.

'Nažalost nismo imali potrebnu snagu i koncentraciju da dobijemo ovu utakmicu. No to je sport, to je život. Mađari su ovog puta bili bolji i čestitam im. Zaista smo željeli pobjedu svim srcem ali jednostavno nije išlo. Danas to nije bila ona razina igre koja je potrebna da bi se osvojio turnir', kazao je nakon finalne utakmice skromni izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak koji je od dolaska na klupu stalno bio u fokusu javnosti jer nije lako nositi epitet Rudićeva nasljednika.

>> Kao dragovoljac branio je Šibenik, kćer mu je poginula pred očima, a sad je na vrhu svijeta

Uostalom, toliko puta ispričana životna priča Ivice Tucka, samozatajnog lika koji je do čak 11 medalja kao izbornik Hrvatske stigao nakon velike životne tragedija koja mu je dobrim dijelom usmjerila karijeru.

Ukratko, oni koji ga bolje poznaju prisjetit će se kako je Ivica Tucak u mladosti bio popriličan veseljak, možda baš zato i nije napravio neku veću igračku karijeru iako je bio izvrstan vaterpolist. Jedan je od rijetkih naših izbornika koji je kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu te kako je branio svoj rodni Šibenik u najtežim danima.

Međutim, život i karijeru Ivice Tucka obilježila je i velika obiteljska tragedija. Pred očima mu je u lipnju 2005. godine na šibenskoj rivi poginula kćerkica Tena kojoj su tada bile tek tri i pol godine. Na nju je pao automat s igračkama... Upravo nakon te tragedije Tucak je prekinuo igračku karijeru i krenuo u trenerske vode.

I malo po malo Tucak je napravio smjenu generacija u hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji te je usput osvojio čak 11 medalja na velikim natjecanjima uključujući titulu prvaka svijeta 2017. u Budimpešti i srebro na Olimpijskim igrama 2018. u Rio de Janeiru. Dvije svakako najveće medalje koje je osvojio…

Tako je samozatajan lik u kojeg su mnogi sumnjali kada je imenovan izbornikom Hrvatske u tišini i bez prevelike pompe ispisao povijest i s trona je skinuo najvećeg. I pitanje je gdje mu je kraj.

Sljedeća prilika za medalju je završni turnir Svjetske lige koji će se od 18. do 23. lipnja održati u Beogradu, a za koji je Hrvatska izborila plasman polufinalnom pobjedom protiv Španjolske.