Kad u nogometu izgubiš od Gibraltara, moraš dobiti otkaz!

Izbornik latvijske nogometne reprezentacije Aleksandrs Starkovs (62) dobio je otkaz devet dana nakon poraza od Gibraltara (0-1) u prijateljskom susretu.

Starkovs je preuzeo Latviju u travnju 2017. godine, a bio je to njegov treći mandat na klupi reprezentacije. Zanimljivo, svaki je završio na identičan način - otkazom. Reprezentaciju je vodio i od 2001. do 2004., te od 2007. do 2013.

"Cilj je bio izboriti plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine. Nadam kako će moj nasljednik u tome uspjeti," poručio je Starkovs koji je Latviju predvodio na jedinom nastupu na nekom velikom natjecanju - Europskom prvenstvu 2004. godine.