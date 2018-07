Juventus 'čisti' momčad za Cristiana Ronalda; ubojiti strijelac odlazi u Chelsea

Priča se 'zakotrljala' i eksplodirala poput bombe - Juventus je spremio ponudu za Cristiana Ronalda! U redovima 'stare dame' žele iskoristiti to što je Portugalac nezadovoljan odnosom čelnika Reala i navodno je zatražio transfer. Predsjednik 'kraljeva' Florentino Perez spreman je pustiti ga, no odšteta će biti veća od 100 milijuna eura plus još jedan igrač...

Ništa nije nemoguće, pogotovo kad su u pitanju stotine milijuna eura. Pa je tako i odlazak Cristiana Ronalda iz Reala jedna od potencijalnih opcija, posebice nakon što je Portugalac izričito od predsjednika Florentina Pereza zatražio transfer. Problem je samo jedan, u ovom trenutku praktički niti jedna zainteresirana momčad ne može platiti odštetu za sjajnog Portugalca, a o uvjetima njegovog ugovora da ne pričamo.

No, talijanski i španjolski mediji istovremeno su plasirali senzacionalnu priču - Cristiano stiže u Juventus, a cijeli bi posao njegovog prelaska u redove 'stare dame' sadržavao dio odštete u novcu, a dio u igračima. >> Italija na nogama: Mandžukić postaje zamjenik Cristianu Ronaldu? Dakle, u Realu su navodno pristali pustiti Ronalda ako dobiju između 100 i 150 milijuna eura te Paula Dybalu (24)! U Juventusu su pak pristali na taj dogovor, no malo su 'kratki' s novcem. Zato je odmah krenula akcija i čini se kako momčadi iz Torina za sada ide sjajno. Navodno su dogovorili prodaju svog ubojitog strijelca i najskupljeg igrača, Argentinca Gonzala Higuaina (30)! On bi trebao preseliti u londonski Chelsea, a nagađa se kako bi odšteta trebala biti između 60 i 80 milijuna eura. Transfer je logičan jer momčad Chelsea gotovo sigurno preuzima bivši Napolijev trener Maurizio Sarri koji je Higuaina vodio u Napoliju i sjajno su surađivali.