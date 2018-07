Bio je jedan od najvećih hrvatskih talenata, a sad karijeru spašava u klubu iz četvrte lige

Anas Sharbini (31) nije nestao, no njegova je karijera - barem ona na vrhunskom nivou - odavno završena. Sharbini je svojedobno bio jedan od najvećih hrvatskih talenata, očekivalo se da će napraviti veliku karijeru, a sada je u 31. godini potpisao za NK Grobničan

No, na Poljudu se nije iskazao, dapače u dresu Hajduka je nazadovao, bio je to očiti pad u njegovoj karijeri. 'Spasio' se 2012. godine kad odlazi u Ittihad iz Saudijske Arabije, no nakon samo jedne sezone vraća se u Rijeku iz koje je nakratko završio u turskom prvoligašu Osmanlisporu u čijim se redovima nije naigrao... Nakon povratka na Rujevicu Anas Sharbini ispao je iz kombinacija Matjaža Keka, pa je s Rijekom ušao i u spor oko ugovora. Zbog toga nije odigrao niti jednu utakmicu dvije i pol godine.

Kako mu je ugovor s Rijekom sada istekao, Sharbini je konačno potpisao za novi klub. Iako su mnogi mislili da će se oprostiti od profesionalnog nogometa, Anas je sve iznenadio i potpisao ugovor s NK Grobničan, klubom koji se natječe u Četvrtoj HNL.