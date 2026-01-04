Joško Gvardiol se ozlijedio, ne izgleda nimalo dobro

U jednom duelu na sredini terena je pao i odmah se uhvatio za nogu te pokazao da će trebati izmjenu.

Uz pomoć suigrača je izašao s travnjaka i odmah mu je prišao zabrinuti Pep Guardiola kako bi se raspitao o kakvoj je ozljedi riječ. Nije izgledalo dobro, u pitanju je desna noga...

Podsjetimo, Hrvatska će ovog ljeta igrati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a upravo bi Gvardiol trebao biti ključni igrač Dalićeve momčadi.