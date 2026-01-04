ŠOK U MANCHESTERU

Joško Gvardiol se ozlijedio, ne izgleda nimalo dobro

A.H.

04.01.2026 u 19:45

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Arenasport
Bionic
Reading

Na startu drugog poluvremena derbija Manchester Cityja i Chelseaja ozlijedio se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

U jednom duelu na sredini terena je pao i odmah se uhvatio za nogu te pokazao da će trebati izmjenu.

Uz pomoć suigrača je izašao s travnjaka i odmah mu je prišao zabrinuti Pep Guardiola kako bi se raspitao o kakvoj je ozljedi riječ. Nije izgledalo dobro, u pitanju je desna noga...

Podsjetimo, Hrvatska će ovog ljeta igrati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a upravo bi Gvardiol trebao biti ključni igrač Dalićeve momčadi.

