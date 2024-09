Jeličić o bivšem igraču Hajduka: On igra na motoru, a to nije dozvoljeno

'Nakon izvedbe Martina Baturine u prvom kolu protiv Istre, meni je ovo najbolja izvedba nekog igrača u dosadašnjih pet kola. Osam ključnih dodavanja, Michele Šego igra na motoru, a to nije dozvoljeno. Ovo je nevjerojatno, sve u sprintu radi, nije opterećen golom, Nikola Šafarić mu je stvorio prostore, organizaciju igre da dobiva loptu i kreće okomito što on ima. U ovoj ligi on pravi veliku razliku. Osam ključnih dodavanja... Sve što su napravili u zadnjoj trećini je napravio Šego. Mislim da mu nema limita', rekao je Jeličić i dodao da bi Makedonac Dimitar Mitrovski mogao igrati u Hajduku ili Rijeci.