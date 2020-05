Trener njemačkog prvoligaša Augsburga Heiko Herrlich neće biti nazočan u subotu na prvoj utakmici nastavka sezone sa svojim klubom jer je izašao iz hotela i tako prekršio stroga pravila karantene...

'Pogriješio sam napustivši hotel', priznao je Herrlich koji je otišao u trgovinu kupiti pastu za zube i kremu za tijelo.

'Zbog te pogreške neću voditi trening u petaki neću biti zadužen za momčad na utakmici protiv Wolfsburga u subotu', dodao je.

Herrlich, koji je 2000. godine operirao tumor na mozgu spada u rizičnu skupinu.

Bundesliga, koja u subotu 16. svibnja prva od jačih europskih liga nastavlja prvenstvo, morala je - da bi dobila dopuštenje za to - uvesti stroge zdravstvene mjere za nogometaše i stručne stožere. Tako su sve momčadi u obaveznoj karanteni sedam dana prije početka prvenstva kako bi se smanjio rizik od zaraze.

Bivši njemački reprezentativac 48-godišnji Herrlich je 10. ožujka postavljen za trenera Augsburga na čijoj je klupi zamijenio Martina Schmidta, smijenjenog zbog loših rezultata. Sada ga do kraja sezone čeka neizvjesna borba za ostanak jer je Augsburg u donjem dijelu prvenstvene ljestvice, samo pet bodova iznad opasne zone.

Bivši igrač Dortmunda (od 1995. do 2004.) do sada je trenirao Bayer Leverkusen (2017./2018.), a s Augsburgom je potpisao ugovor do 2022. godine.



U momčadi ga je dočekalo i jedno poznato lice, hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj (24) koji ovu sezonu odrađuje na posudbi iz Bayera Leverkusen. Kako se sada čini, Jedvaj se u Leverkusen neće vraćati, u Augsburgu su odlučili otkupiti njegov ugovor od 'apotekara' i zadržati ga. Sigurno je i sam trener Herrlich imao koju 'lijepu riječ' za svog bivšeg i aktualnog igrača...