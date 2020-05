Priča nije bez temelja, dapače, u ovom trenutku se čini kako bi sljedeće sezone madridski Real u svojim redovima ponovno mogao imati dva hrvatska reprezentativca. Luka Modrić trebao bi dobiti društvo, iz menadžerskih krugova stiže bombastična najava kako u 'kraljevskom klubu' razmišljaju o kupovini - Dejana Lovrena

Među klubovima koji su financijski stabilni je madridski Real. Imaju 'kraljevi' dovoljno jak i izdašan proračun za pojačanja, ali on poprilično ovisi o prodaji 'viškova'. Tu su Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Jović..., grubim izračunom Real bi samo za njih trojicu trebao dobiti najmanje 200 milijuna eura. Ako će biti zainteresiranih...

A Real mora pod hitno podmladiti momčad, među najkritičnijim pozicijama je ona stoperska. Da, kapetan Sergio Ramos (34) ima ugovor do kraja lipnja 2021. godine i 'kraljevi' pokušavaju pronaći njegovog nasljednika jer se sve glasnije spominje njegov odlazak u mirovinu. Za početak je tu u redovima Reala Brazilac Eder Militao (22) kojeg su prošlog ljeta za 50 milijuna eura doveli iz Porta. No, njemu će trebati vremena da stasa i stekne iskustvo. Francuz Raphael Varane (27) siguran je na svojoj poziciji, već je devetu sezonu na Santiago Bernabeu i sljedećih će godina biti temelj obrane. I za kraj je tu Realovo 'dijete' Nacho Fernandez (30) koji ima ulogu 'pomoćne radne snage', igrača koji 'uskače' kad je neka od zvijezda ozlijeđena.

Prvi izbor za pojačanje na mjestu stopera je slovački reprezentativac Milan Škriniar (25) iz milanskog Intera. No postoji veliki, u ovom trenutku čak i preveliki problem. Inter igrača koji je temelj obrane neće pustiti za sitan novac, ugovor mu traje do kraja lipnja 2023. godine i to želi masno naplatiti. Prve informacije govore kako bi ga ili prodali za 80 milijuna eura ili mijenjali za Jamesa Rodrigueza i uz to tražili najmanje 30 milijuna eura.

Oba rješenja ne odgovaraju Realu koji mora još kupiti lijevog beka jer Marcelo (32) odlazi u Juventus, a 'kraljevi' uz sve to traže i zvučna pojačanja u veznome redu te napadu. A za to im treba - novac! Puno novca...

I tako se u ovom trenutku na popisu potencijalnih pojačanja našao i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (30)! Da, sigurno je u cijeloj priči svoju ulogu odigrao i Luka Modrić, veliki Lovrenov prijatelj i kum, sigurno je kazao koju lijepu riječ za njega.

No, situacija je u stvari - barem za Dejana Lovrena - stvarno sjajna. Jer Jürgen Klopp više ne računa na njega u Liverpoolu, ionako je na meti napada navijača i dojam je kako se rastanak s Anfieldom bliži. Ima Liverpool već nekoliko konkretnih ponuda za Lovrena, traži ga Roma, interesira se Napoli, a tu je i Newcastle koji se sprema u veliku kupovinu.

Pa ipak, sada se na sceni pojavio Real Madrid. A takva se prilika ne odbija. Realno, nisu ni u Madridu 'blesavi' jer Lovren je iskusan stoper, istina da je sklon kiksevima, ali ništa manje ni više nego recimo - Sergio Ramos! Uz to ima i šest jakih sezona na Anfieldu u dresu 'redsa', što u engleskom prvenstvu, što u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Na kraju, u najboljim je igračkim godinama, može odigrati 'na iskustvo', posebice u španjolskoj ligi koja je - barem što se konkurencije tiče - slabija od engleske.

A najveći adut u mogućem dolasku Dejana Lovrena na Santiago Bernabeu je - cijena. Jer Real našeg reprezentativca može dobiti za samo 20 milijuna eura, što je u ovom trenutku za tako iskusnog stopera, koji je samo za Liverpool odigrao 184 utakmice u svim natjecanjima, prava sitnica. Konkretno, Lovren bi u Realu bio 'prva zamjena', vjerojatno bi više igrao španjolsku ligu nego europske utakmice, ali sigurno je kako bi se vrlo brzo njegov transfer isplatio 'kraljevima' jer bi Militao imao vremena stasati, a Ramos i Varane bi češće mogli preskočiti manje važne susrete i odmoriti se za Ligu prvaka...