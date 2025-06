Jedna od najvećih senzacija u povijesti tenisa; Francuskinja u Roland Garrosu ispisala povijest

Boisson je zaostajala brejk i u prvom i u drugom setu, ali je uspjela okrenuti i u polufinalu će igrati s drugom igračicom svijeta, Amerikankom Coco Gauff.

Boisson je na turnir došla s pozivnicom organizatora, imala je malo sreće sa ždrijebom i nanizala je pobjede protiv Mertens, Kalinjine, Jacquemot, Pegule i sad Andrejeve, inače šeste igračice svijeta.

Njezin uspjeh je time veći jer je prije nešto više od godinu dana pokidala križne ligamente u koljenu i dugo se oporavljala. Postala je druga najniže rangirana igračica u polufinalu bilo kojeg Grand slama u povijesti i to nakon Kim Clijsters. Velika Belgijka je 2009. bez renkinga došla do polufinala US Opena.