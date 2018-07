Jedini je srebrni hrvatski reprezentativac bez kluba, ali sigurno ga čeka ugovor života

Svjetsko nogometno prvenstvo najveća je 'tržnica' igrača, za mnoge sjajna prilika da si dobrim igrama podignu cijenu i izbore se za još bolji transfer. Tako će i mnogi hrvatski reprezentativci profitirati od nastupa u Rusiji, a jedan od njih je pred potpisom izdašnog ugovora

Podredio se momčadi, takav je Milan Badelj kroz cijelu svoju karijeru. Od kapetanskih dana u Dinamu, pa preko njemačkog HSV-a do Fiorentine. Gdje je bio i kapetan 'viola' nakon tragične smrti Davidea Astorija . No, nakon četiri sezone u Firenci došlo je vrijeme za rastanak.

Bez obzira na sve, iskusni veznjak, jedan od najpouzdanijih igrača gdje god da je igrao, nema razloga za brigu. Oko vrata mu je srebrna medalja sa SP-a u Rusiji, a to je u ovom trenutku najbolji pregovarački adut. Uz sve što je do sada odigrao i napravio u karijeri sigurno je da mu ne može odmoći. Samo za koji milijun može i mora 'podebljati' ponudu novog kluba.

Dok se čeka rasplet situacije u Milanu, a Badelj je navodno spreman 'riskirati' do ponedjeljka, stižu nove ponude. Jedna baš i nije tako izazovna, a to je ona francuskog Lillea koji ima izuzetno mladu momčadi na sve načine pokušava dovesti pokojeg iskusnog igrača koji bi 'pazio' na mlade nade. No, dojam je da Lille ipak ne može platiti koliko Badelj u ovom trenutku vrijedi. Prema Transfermarktu je to u ovom trenutku izuzetnih 15 milijuna eura...

Njegova je želja, ako će se naći zainteresirana momčad, ostati u Serie A, u nekim su se kombinacijama spominjali Lazio, Torino i Atalanta, čak i Napoli, no dojam je kako su to bila tek puka nagađanja. Samo bi Napoli mogao platiti koliko Miki trenutno vrijedi, no...