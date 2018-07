Izbrusio je formu hrvatskih nogometaša, a sada otkriva tajnu uspjeha na SP-u u Rusiji

Ivan Perišić, Ivan Rakitić i Luka Modrić igrači su koji su na SP-u u Rusiji pretrčali najviše, na odrađenoj kilometraži pozavidjeli bi im i najbolji kenijski maratonci, a njima uz bok je i Marcelo Brozović koji je srušio rekord SP-a u broju kilometara pretrčanih na jednoj utakmici. 'Opalio' je Broz 16 kilometara i 339 metara, od kad se mjeri kilometraža to nikome nije uspjelo

No, SP je, barem za hrvatsku reprezentaciju koja je stigla do finala, trajalo punih mjesec dana. Plus pripreme... Trebalo je formu nekako i održavati na najvišoj razini.

'Svi su naši reprezentativci već na pripreme stigli s kapacitetom na maksimumu, a na nama je bilo da sve to samo nadograđujemo i održavamo. U toj 'piramidi' su tri stavke - prvo forma koja je baza svega, pa tehnika i taktika koja se radi s momčadi te na kraju karakter samog igrača tj. psiha koja 'pokreče' taj motorički dio. Važno je reći da većina naših reprezentativaca u velikim klubovima igra u ritmu od dvije utakmice tjedno pa nastup na SP-u nije bio nikakvo veće odstupanje. Uz sve to, svi su oni već ionako u formi nakon rada u klubovima, a ovdje je sve bilo podređeno i prilagođeno ritmu utakmica.'

Za uspjeh je zaslužan cijeli tim ljudi 'iz sjene', liječnici, fizioterapeuti...

'Ma to je cijela jedna mašinerija koja je odradila sjajan posao. Izuzetan tim ljudi koji su se potpuno podredili reprezentaciji. Dečki su doslovno imali pune ruke posla svakoga dana. I sve je odrađeno vrhunski', hvali svoje suradnike u reprezentaciji Luka Milanović. Svi su oni posao odradili savršeno, od prvog dana priprema do posljednjeg dana SP-a. I zaslužili svjetsko srebro.

Bez njih ovaj rezultat jednostavno ne bi bio moguć, pa Hrvatska je odigrala tri produžetka, cijelu jednu utakmicu više od konkurencije, a SP je prošao bez ijedne ozbiljne ozljede.

'To je istina, no velike zasluge za to imaju i sami igrači. Dečki su vrhunski profesionalci, sjajno vode brigu o svome tijelu i to nama olakšava posao. Paze na prehranu, prevenciju, odmor... Do najsitnijeg detalja jer samo tako si mogu produljiti igračku karijeru i spriječiti moguće ozljede', pojašnjava Milanović.