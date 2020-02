Jedan čovjek nakon borbe za naslov prvaka UFC-a proživljava noćnu moru: Zbog stravičnih napada, povlačim se...

Pobjeda Jona Jonesa protiv Dominicka Reyesa glavna je tema u MMA svijetu, a lavinu burnih reakcija izazvala je odluka jednog od sudaca glavne borbe, koji je Jonesu dodijelio uvjerljivih 49-46

Jones je nakon pet napetih rundi slavio jednoglasnom odlukom sudaca, ali Reyes je ostavio bolji dojam na fanove, dio boraca i UFC-ove čelnike, koji smatraju da je Reyes dobio prve tri runde. No, cijeli je MMA svijet posebno iznenadila odluka suca Joea Solisa, koji je Jonesu dodijelio pobjedu u četiri runde.

Komentatori i borci su oštro kritizirali suca, a posebno su brutalni bili fanovi zbog čijih je uvreda, prijetnji i maltretiranja Solis odlučio prestati suditi MMA mečeve, barem privremeno.

'Molim prestanite me maltretirati. To je kažnjivo zakonom i tužit ću svakoga tko me zlostavlja ili mi prijeti', napisao je u jednom od prvih Tweetova nakon meča Solis, koji je inače odvjetnik.

'Da objasnim, Reyes je napadao samo 9% vremena u meču. Ne možete pobijediti u borbi ili rundi bez napada, to je osnovni dio rezultata u ovom sportu. Razumijem da je druga runda bila neizvjesna, ali i s time bi Jones odnio pobjedu', pokušao je objasniti Solis, ali sljedećih je nekoliko sati na internetu pokušavao obraniti svoj ugled pred vojskom bijesnih fanova. Nudio im je da pročitaju najnoviji teksaški pravilnik o bodovanju MMA borbi, tvrdi da je njegova odluka potpuno u skladu s uputama.