Je li ovo najgora utakmica SP-a? 'Nadam se da neće ići u produžetke'

južna afrika - kanada

Je li ovo najgora utakmica SP-a? 'Nadam se da neće ići u produžetke'

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 22:13
  • Objavljeno 28.06.2026 u 22:13
tportal
Izvor: EPA / Autor: SCOTT STRAZZANTE
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Južna Afrika i Kanada igraju prvu utakmicu šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu. Obje momčadi nisu pokazale puno na terenu, što i ne čudi s obzirom na rezultatski pritisak, ali i činjenicu da nikad nisu igrale nokaut fazu SP-a

Južna Afrika i Kanada igraju prvu utakmicu šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu. Rezultat na poluvremenu je 0:0, a niti jedna momčad nije imala izrazitih prilika.

Riječ je o duelu dvije momčadi koje dosad nikad nisu bile u nokaut fazi SP-a, a mnogi ih nisu niti vidjeli među onima koje će proći skupinu.

Na to se u HRT-ovoj emisiji Americana osvrnuo stručni sukomentator, inače sportski novinar Robert Matteoni.

"Svatko bi želio napraviti nešto da postigne gol. Reakcija Kanađana na spornu situaciju pokazuje da, kad ne mogu kroz igru nešto napraviti, pokušavaju stvoriti pritisak na suca kako bi dobili jedanaesterac. Pritisak rezultata u šesnaestini finala je puno veći i neće tu biti puno pogodaka", rekao je.

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Red Bull filozofija

Kako su obje momčadi neiskusne u igranju velikih utakmica, čini se da ih je svladala trema. Kanađani su pokazali nešto bolju formu na ovom natjecanju

"Pokazali su nešto protiv BiH, ali su protiv Švicarske pokazali da ne možeš pobijediti utakmicu ako te trener samo dobro fizički pripremi", rekao je Matteoni, osvrnuvši se na podatak kako su Kanađani zabili osam pogodaka iz 21 šuta u okvir.

"To tek treba pokazati u sljedećim utakmicama. Nisam pobornik Red Bull filozofije igre, koja počiva na puno trčanja, pritiska s manjkom kreativnosti. Tu nema puno šansi za gol. Vidjeli smo to kod Austrije koja igra s obrisima Rangnickove igre. Treba ipak nešto napraviti prema naprijed", rekao je Matteoni.

Jesse Marsch Kanada izbornik
Jesse Marsch Kanada izbornik Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN / EPA

Bez produžetaka, molim

Stoga se nada da zbog dobrobiti svih onih koji gledaju utakmicu, ona neće otići u produžetke. Dvoboj bi mogao odlučiti jedan potez. 

"Mislim da će biti neki potez koji će prelomiti utakmicu. Ne bih se kladio da to bude na strani Kanade koja je bolja momčad, jer se Južnoafrikanci dobro brane, aktivni su i oni su već napravili nešto dolaskom u šesnastinu finala", zaključio je.

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