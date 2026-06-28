Je li ovo najgora utakmica SP-a? 'Nadam se da neće ići u produžetke'

Južna Afrika i Kanada igraju prvu utakmicu šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu. Rezultat na poluvremenu je 0:0, a niti jedna momčad nije imala izrazitih prilika.

Riječ je o duelu dvije momčadi koje dosad nikad nisu bile u nokaut fazi SP-a, a mnogi ih nisu niti vidjeli među onima koje će proći skupinu.

Na to se u HRT-ovoj emisiji Americana osvrnuo stručni sukomentator, inače sportski novinar Robert Matteoni.

"Svatko bi želio napraviti nešto da postigne gol. Reakcija Kanađana na spornu situaciju pokazuje da, kad ne mogu kroz igru nešto napraviti, pokušavaju stvoriti pritisak na suca kako bi dobili jedanaesterac. Pritisak rezultata u šesnaestini finala je puno veći i neće tu biti puno pogodaka", rekao je.