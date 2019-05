Je li korektno da su samo zbog ovoga Luki Modriću povećali plaću i produžili ugovor?

Predsjednik madridskog Reala Florentino Perez je u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Onda Cero izjavio kako je s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije Lukom Modrićem automatski produžio ugovor za još jednu sezonu, odnosno do ljeta 2021. godine te mu povećao plaću jer je osvojio nagradu za najboljeg igrača svijeta 'Zlatnu loptu'

'Modriću je produžen ugovor, ne znam baš točno kad, kao posljedica osvajanja 'Zlatne lopte'. Povećana mu je plaća i moguće da će mu biti dodatno povećana iduće sezone. Svima koji osvoje 'Zlatnu loptu' poveća se plaća', rekao je Pérez.

Modriću je ugovor istjecao u ljeto 2020. godine, a predsjednik je rekao da zasad nisu imali u planu službeno predstaviti produženje ugovora. Klub je u veljači neslužbeno poručio kako mu je ugovor produžen za godinu dana. Iduće sezone će, nakon što u rujnu napuni 34 godine, Modrić biti najstariji nogometaš Real Madrida.

Pérez je rekao kako najveću plaću trenutačno ima kapetan i stoper Sergio Ramos. On i njegov zastupnik prošli su tjedan priopćili predsjedniku kako je za njega stigla ponuda iz Kine, no Pérez je odgovorio kako ne može slobodno otići. Poručio je da 32-godišnji branič, kojeg je on doveo u klub 2005. iz Seville, važan za momčad.