Je li Gorica oštećena protiv Hajduka? Evo što je Skomina rekao o poništenim golovima

U 80. minuti je dosuđen penal zbog pada Jaganjca, ali je nakon VAR-a poništen. 'Amatersko simuliranje. Sudac na ovom nivou treba vidjeti to. Hvala Bogu pa imamo VAR. Mora žuti karton biti za ovo simuliranje.'

Na utakmici Varaždina i Istre Heister se rano provukao bez žutog kartona. 'Ovako jak prekršaj mora biti za žuti karton, makar bio u petoj sekundi utakmice. To mora biti žuti karton.'

Drugi gol Lokomotiva je zabila nakon prekršaja Solde . 'Razumijem da se VAR nije uključio jer je do prekršaja došlo nakon što je Soldo odigrao loptom. Onda se postavlja pitanje bi li Soldo, da nije bio pod prekršajem, mogao spriječiti gol. Sudac je ranije trebao dosuditi prekršaj na igraču Lokomotive.'

U 96. minuti je bilo igranje rukom u kaznenom prostoru Varaždina. 'Igrač zatvara ruku, a onda otvara i tad dolazi do kontakta. Udarac prema golu, ja mislim da se VAR trebao uključiti i da bude penal. Imali smo dovoljan dokaz za igranje rukom pri udarcu.'

Na utakmici Hajduka i Gorice gostima su poništena dva gola.

'Da tu nije došlo kontakta s rukom Elezija, lopta bi otišla u drugi smjer. Utjecao je na akciju i kasnije asistirao. Sudac to nije mogao vidjeti, ali zbog toga imamo VAR. Nitko to nije vidio, ni igrači Hajduka. Ispravna odluka apsolutno. Kod drugog gola je lopta 70-80 centimetara u golu. Lopta je brza, pomoćni sudac stoji u dobroj poziciji, ali mislim da je mogao javiti glavnom sucu da je to za njega gol. Kasnije vidimo da je napadač bio u malom zaleđu i da je gol na kraju opravdano poništen.'