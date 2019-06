Jasna Dalićeva poruka čelnicima HNS-a: Moja želja i igrača je Split

Izbornik Zlatko Dalić najavio je prijateljsku utakmicu s Tunisom u Varaždinu te rekao da će dati priliku svim igračima.Također je istaknuo da najveći uspjeh Vatrenih istaknuo je djecu koja su se 'sjatila' oko reprezentacije u Osijeku, a otvoreno je rekao i da protiv Mađarske u rujnu želi igrati u Splitu

'Volio bih da se igra u Splitu, ovo je reprezentacija svih, ne Osijeka, Zagreba ili Rijeke. Ne odlučujem ja, želja mene, reprezentacije i hrvatskih igrača je Split, ako se ostvari super, ako ne naš Osijek čekat će nas opet široke ruke. Hvala Osijeku, podrška u Osijeku je zaista bila fenomenalna. Ono što me veseli je da je naš hotel bio okupiran dva dana, ali okupiran djecom. Nisu dolazili u dresu Ronalda ili Messija, nego Modrića, Rakitića i Perišića. Ja bih volio da se s Mađarskom igra u Splitu, jer bio bi pun Poljud, došli bi ljudi iz Dalmacije, Hercegovine, Metkovića, svih gradova', rekao je Dalić, a prenosi HRT .

'Ja sam posve zadovoljan, rekao sam da me ne zanima ljepota i način, nego ta tri boda. Nismo uspjeli ranije zaključiti utakmicu, nismo uspjeli i onda je ušla nervoza i panika, ali u globalu sam jako zadovoljan. Imali smo kontrolu utakmice. Možda smo malo prerano počeli misliti da je gotovo, što još jednom govori koliko treba biti koncentriran svih 90 minuta.'

O mladim igračima...

'Livaković je pokazao kvalitetu kakvu je pokazivao cijelu godinu, branio je jako dobro, spašavao nas u nekim situacijama. Brekalo je sigurno igrač budućnosti, može igrati lijevo i desno. Veseli me da smo imali više od sedam dana za rad, puno je bolji rad i atmosfera nego kad se okupimo samo na dva-tri dana. Benković je isto bio dobar, može biti alternativa Lovrenu, Pašalić je isto bio dobar, nije najbolje počeo utakmicu, ali poslije je bio bolji.'

Nada se da će na Europskom prvenstvu mladih iskrsnuti neki novi kandidati za seniorsku vrstu.

'Žao mi je da nismo imali Bašića. Nadam se da će EP U-21 dati još imena na koje ćemo moći računati na jesen. Želim mlade, koji nose novu energiju, snagu i motivaciju. No sretan sam zbog ovih 10 dana, puno toga se otvorilo i pokazalo. Dogovorili smo se da odmah nakon Tunisa mladi igrači idu Gračanu. Imamo sjajnu generaciju, imaju jako tešku grupu, ali svi bi htjeli da Hrvatska ide na Olimpijiske igre. Oni to mogu i imaju kvalitetu za to. Veseli da da mladi poput Halilovića, Bašića, Benkovića i Brekala mogu na OI.