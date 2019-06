Dejan Lovren otkrio emotivan trenutak iz Osijeka; mnogi će zaplakati na objavu našeg braniča

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je pobijedila Wales 2:1 pred 17 tisuća navijača u Gradskom vrtu. Utakmica je igrana u 15 sati po velikoj vrućini, ali Dalićevi izabranici imali su sjajnu potporu

Hrvatski nogometaši stigli su do novih bodova u kvalifikacijama za Euro. Poslije utakmice neki naši reprezentativci zahvalili su se navijačima koji su ispunili stadion do zadnjeg mjesta tako što su im bacili dresove.

'U jednom trenutku se okrenem prema malom i krene odjednom plakat, pitam ga što je bilo, ne odgovara, pitam ga ponovno što je mali? Zašto plačes? Odgovori on meni, plačem jer sam sretan...Kad je on meni to rekao osjećao sam tugu i radost u isto vrijeme, jer nekim ljudima male sitnice znače toliko puno da suze i same krenu, dok nekima ne može ni Bog ugoditi. Imam tu privilegiju i iznimnu čast da mogu druge ljude učiniti sretnima, jer kad su oni sretni i kad vidim osmijeh na licu, onda sam i ja sretan čovjek', dodao je Lovren.