Modrić, Vida, Livaković i ekipa u dvoboju s Tunisom imat će i posebnu ulogu

Hrvatska nogometna reprezentacija nikada u svojoj povijesti nije izgubila od neke afričke reprezentacije.

Hrvatska je dosad igrala protiv Nigerije, Kameruna, Senegala, Malija, Maroka i Egipta, a u šest odigranih utakmica naši su nogometaši ostvarili četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz pozitivnu razliku pogodaka 14-6. Pritom su samo posljednje dvije utakmice bile službene, dok su preostali dvoboji bili prijateljskog karaktera.

Posljednju utakmicu hrvati su protiv neke od selekcija sa 'Crnog kontinenta' odigrali na svjetskom prvenstvu u Rusiji i to protiv Nigerije. Bio je to dvoboj 1. kola skupine D, a Hrvatska je u Kalinjingradu pobijedila sa 2-0 golovima Petera Eteba (32-ag) i Luke Modrića (71-11m). Bio je to prvi korak Dalićeve družine prema putu do svjetskog srebra i najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

Službenu utakmicu Hrvatska je igrala i protiv Kameruna, također na svjetskom prvenstvu, ali u Brazilu 2014. godine. U nemogućim uvjetima 'prašume' Manausa Hrvatska je pobijedila 4-0 što je najuvjerljivija hrvatska pobjeda na velikim natjecanjima. Dva puta je bio strijelac Mario Mandžukić, a po jednom su zabili Ivan Perišić I Ivica Olić.

Prvu utakmicu s nekom afričkom reprezentacijom Hrvatska je odigrala još davne 1996. godine. U polufinalu Kupa kralja Hassana II u Maroku smo igrali protiv domaćina turnira. Poveli smo 2-0 golovima Gorana Vlaovića (14, 15), no Maroko je uspio izjednačiti preko Salahedinea Bassira u 21. minuti i Ahmeda Bahije u 72. minuti.