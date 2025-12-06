Hrvatska ima europsko srebro u plivanju! Sutra šansa za još dvije medalje

Hribar je u finalu bio za 12 stotinki brži od vlastitog rezultata iz polufinala u petak te stigao do druge hrvatske medalje u Lublinu. U utorak je bio i članom brončane štafete na 4x50m slobodno.

Brži od Hribara u finalu bio je samo 26-godišnji Francuz Maxime Grousset sa 45.17, dok je broncu osvojio Britanac Matthew Richards sa 45.82.

Hribar će zadnjeg dana natjecanja, u nedjelju imati priliku za još jednu medalju jer se plasirao i u finale na 50 metara slobodno i to s trećim rezultatom polufinala. U nedjelju će u finalu na 50m slobodno kod plivačica nastupiti i 18-godišnja Jana Pavalić.

Mlada, 18-godišnja Pavalić u polufinalu je ponovno plivala osobni rekord od 23.86 sekundi čime je za četiri stotinke popravila rezultt iz jutarnjih kvalifikacija što joj je osiguralo prolazak u finale sa sedmim vremenom.

Najbrža u polufinalu bila je Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.30 ispred Talijanke Sare Curtis sa 23.49 i Francuskinje Beryl Gastaldello sa 23.67.

Prije srebra na 100 metara, 21-godišnji Hribar je plivao u polufinalu na 50 metara, i to na razini osobnog rekorda, on je s vremenom 20.89 sekundi bio samo za stotinku sporiji od svog najboljeg dosadašnjeg rezultata, ali se i tako palsirao u finale i to s trećim vremenom. Brži su bili samo Francuz Maxime Grousset sa 20.83 i Talijan Leonardo Deplano sa 20.85.

U polufinalu na 50m slobodno nastupio je i 25-godišnji Luka Cvetko koji je popravio osobni rekord za 20 stotinki, ali je s vremenom 21.12 ipak ostao bez finala, na 10. mjestu. Četiri stotinke brži bio je Španjolac Luca Hoek le Guendal koji je zauzeo osmo mjesto, zadnje koje vodi u finale.

Finale je na programu u nedjelju u 19.35 sati.