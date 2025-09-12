Jakirović prozvao vodstvo kluba: 'Teško je ići u pravom smjeru'

Otkako je preuzeo klub iz Yorkshirea, bivši trener Dinama i Rijeke imao je ograničene mogućnosti u dovođenju pojačanja i slaganju konkurentne momčadi. Razlog je kazna koja Tigerse sprječava u transferima uz plaćanje odštete, a ona će trajati sve do sljedećeg ljeta.

Iako će financijska injekcija od 15 milijuna funti, koju u klub planira unijeti vlasnik Acun Ilicali, olakšati izlazak iz teškog razdoblja, za Jakirovića je jasno da je ljeto proteklo daleko od idealnog – posebno kada se uzme u obzir da je njegova primarna briga ipak ono što se događa na travnjaku. Jakirović je pričao o tome na posljednjoj konferenciji za medije.

'Svi moramo izvući pouke iz onoga što se događalo tijekom ljeta, pa tako i klub u cjelini. Ako se takve situacije budu ponavljale, teško je ići u pravom smjeru. To nije traženje alibija, već čista činjenica. Iza nas je vrlo osjetljivo razdoblje i nemoguće je da se problemi ne odraze na travnjak. Ipak, zadovoljan sam kadrom koji imam i vjerujem da, kada smo kompletni, možemo igrati ravnopravno protiv svake momčadi u ligi', poručio je Jakirović.

U subotu će Tigrovi u sklopu 5. kola Championshipa gostovati u Walesu protiv Swanseaja, što će biti novi zahtjevan ispit za Jakirovićev sastav. No u drugoj engleskoj ligi nema laganih suparnika – nakon Swanseaja slijedi i ogled sa Southamptonom, pa će barem jedna pobjeda iz ta dva dvoboja predstavljati dobar rezultat za klub koji se napokon uspio kompletirati.

Pozitivna vijest svakako je i ostanak najboljeg pojedinca iz prošle sezone, vratara Ivora Pandura. Iako je na njegove posljednje nastupe utjecao kraj prijelaznog roka i interes nekoliko klubova, činjenica da je ostao u Hullu veliki je plus za ostatak sezone.