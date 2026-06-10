Izložba koja će oduševiti ljubitelje nogometa: Ovo je pravi vremeplov za navijače

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Izložba koja će oduševiti ljubitelje nogometa: Ovo je pravi vremeplov za navijače

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 10.06.2026 18:35
  • Objavljeno 10.06.2026 u 18:33
Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)' Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u Hrvatskom športskom muzeju u Zagrebu otvorena je izložba koja će mnoge ljubitelje nogometa vratiti desetljećima unatrag

Riječ je o postavu naziva 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)', koji kroz legendarne albume samoljepivih sličica donosi presjek povijesti svjetskih prvenstava i najvećih trenutaka hrvatskog nogometa.

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Izložba na jedinstven način povezuje nogometnu baštinu s kulturom skupljanja sličica, hobijem koji je obilježio djetinjstvo brojnih generacija navijača. Posjetitelji mogu razgledati rijetke i vrijedne albume iz privatnih kolekcija članova Udruge sakupljača sličica Hrvatske 'Imam-Imam-Nemam', a među eksponatima nalaze se izdanja koja svjedoče o najvažnijim trenucima svjetskih nogometnih smotri tijekom gotovo pola stoljeća.

Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)' Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

Posebnu draž cijelom događaju daju dodatni sadržaji poput razmjene sličica, procjene vrijednosti albuma, edukativnih radionica i tribine posvećene povijesti skupljanja sličica. Organizatori, Hrvatski športski muzej i Udruga sakupljača sličica Hrvatske 'Imam-Imam-Nemam', tako su stvorili izložbu koja spaja nostalgiju, sportsku povijest i strast kolekcionara.

Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
  • Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
  • Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
  • Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
  • Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
  • Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)'
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Izložba 'Od prvenstva do prvenstva: albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974. – 2022.)' Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

Za starije posjetitelje ovo je povratak u djetinjstvo i uspomene na legendarne nogometaše, dok će mlađe generacije imati priliku upoznati dio nogometne povijesti kroz jedan od najpopularnijih hobija među navijačima diljem svijeta.

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