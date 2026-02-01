Izbornik Islanda: Hrvati su u jednoj stvari najbolji na svijetu

ep u rukometu

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 01.02.2026 19:13
  • Objavljeno 01.02.2026 u 19:13
Snorri Steinn Guðjónsson
Snorri Steinn Guðjónsson Izvor: EPA / Autor: JOHAN NILSSON
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto momčad Dagura Sigurdssona pobijedila je Island 34:33. Druga je to medalja zaredom za Hrvatsku, nakon što je prošle godine na Svjetskom prvenstvu osvojeno srebro.

'Naravno da sam frustriran i ljut. Igrali smo za medalju, a ostali smo bez nje. Tu nema velike filozofije. Cijelu utakmicu smo lovili Hrvatsku. Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u kontroli ritma igre i zato smo ih pokušavali izbaciti iz ravnoteže. U jednom trenutku to je i funkcioniralo', rekao je izbornik Islanda Snorri Steinn Guðjónsson nakon utakmice pa je dodao:

'Jednostavno su jako dobri. Prošle godine bili su drugi na Svjetskom prvenstvu, a sada treći na Euru. Mislim da to sve objašnjava. Dvaput smo od njih izgubili s jednim golom razlike. Nismo daleko, ali nismo ni ispred njih.

