Izbornik Islanda: Hrvati su u jednoj stvari najbolji na svijetu

'Naravno da sam frustriran i ljut. Igrali smo za medalju, a ostali smo bez nje. Tu nema velike filozofije. Cijelu utakmicu smo lovili Hrvatsku. Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u kontroli ritma igre i zato smo ih pokušavali izbaciti iz ravnoteže. U jednom trenutku to je i funkcioniralo', rekao je izbornik Islanda Snorri Steinn Guðjónsson nakon utakmice pa je dodao:

'Jednostavno su jako dobri. Prošle godine bili su drugi na Svjetskom prvenstvu, a sada treći na Euru. Mislim da to sve objašnjava. Dvaput smo od njih izgubili s jednim golom razlike. Nismo daleko, ali nismo ni ispred njih.