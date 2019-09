Luka Modrić nije mogao izbjeći pitanje o Ivanu Rakitiću, a njegov je odgovor prilično znakovit

Premda hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje iznimno važna utakmica protiv Slovačke u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine, na posljednjoj novinarskoj konferenciji u Trnavi nisu se mogla izbjeći i neka druga pitanja

'Nisam razgovarao s Rakitićem. Ne bi želio ulaziti u njegove razloge i ne želim to previše komentirati uoči ovako važne utakmice. Kada sve završi, možda će biti prilika za priču, ali sada je najvažnija koncentracija na ovu utakmicu,' kazao je Modrić .

Prokomentirao je i Lovrenovu izjavu kako atmosfera u nacionalnoj vrsti nije kakva je bila u Rusiji.

'Možda je to Dejanovo razmišljanje, svatko razmišlja na svoj način i ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je dobra atmosfera, a to se pokazalo protiv Walesa. Na toj utakmici smo pokazali zajedništvo, htijenje i kvalitetu, a to je put kojim trebamo ići i sutra. Svi želimo odigrati veliku utakmicu, a pobjeda bi bila fenomenalna. Vjerujem da uz pravi pristup možemo ostvariti dobar rezultat.'

Modrić je istaknuo kako se odlično odjeća. Ovoga ljeta se dobro odmorio, kvalitetno je odradio pripreme i spreman je za izazove koji slijede.

'Osjećam se odlično, dobro sam se odmorio i prošao sam cijele pripreme, što me napunilo energijom, U prvenstvo nismo najbolje startali, ali tek je početak. Zdravlje je u OK, a to je najvažnije,' istaknuo je.

Luka je svjestan težine ispita koji je ispred 'Vatrenih'.

'Slovačka je dobra ekipa. Kompaktni su i čvrsti, vole igrati nogomet. Prva zvijezda je Hamšik, ali imaju još nekoliko nezgodnih igrača kao što je Lobotka s kojim se susrećem u Španjolskoj.'

Slovački mediji prenose kako su domaći igrači 'nabrijani' na svjetske doprvake, svjesni kako im pozitivan rezultat otvara vrata prolaska na EURO.

'Kako u oni nabrijani, tako smo i mi. Znamo koliko nam znači ova utakmica,' poručio je Modrić.