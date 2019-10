Iz Reala potvrdili da je Modrić bio na pregledu; trebamo li biti zabrinuti?

Da jedna nevolja ne dolazi sama, uvjerili smo se mmnogo puta. Pa je tako Hrvatska, osim što u Cardiffu nije potvrdila plasman na Euro, ostala bez dvojice stopera (Vida, Lovren), dok je Luka Modrić uz bolnu grimasu napustio travnjak i ozlijeđen otišao u Madrid

'Koljenom me pogodio u mišić. Nadam se da nije ništa ozbiljnije. Sada malo više boli jer je kontuzija svježa, ali vidjet ćemo sljedećih dana. Real? Vjerujem da neće reći ništa, jer radi se o maloj ozljedi za koju vjerujem da me neće dugo izbaciti s travnjaka', kazao je Modrić u nedjelju navečer.

Tijekom utorka obavio je pregled, što je potvrdio i njegov klub, ali poruka je kratka i ostavlja dosta toga nejasnim.

'Nakon današnjih testova, našem igraču Luki Modriću od strane medicinske službe Real Madrida dijagnosticirana je kontuzija u kvadricepsu desne noge. U tijeku je praćenje razvoja stanja', stoji u kratkom priopćenju.

No, niti su naveli koliko će dugo izbivati, na kakvu će terapiju ići... Sve to pomalo je zbunjujuće, no isto tako vjerujemo da će Modrić, s obzirom na to da je i sam naglasio kako ne osjeća neke posebne i teže posljedice, ipak vrlo brzo biti na travnjaku.

Kako u dresu Reala, tako i u hrvatskom dresu u studenome protiv Slovačke.