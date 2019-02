Iz dalekog Afganistana stigla posebno emotivna poruka dinamovcima

Nogometaši zagrebačkog Dinama ovog četvrtka igraju uzvratnu utakmicu 16-ine finala Europske lige. Suparnik 'modrima' od 18.55 na maksimirskom stadionu (Arenasport 3) je plzenska Viktoria, koja je u prvoj utakmici slavila 2:1

Uoči važne i povijesne utakmice protiv Viktorije i povodom proljeća u Europi nakon dugih 49 godina, igračima i stožeru Dinama stigla je poruka podrške iz dalekog Afganistana gdje se nalaze hrvatski vojnici u mirovnoj misiji Resolute Sopport!

'S posebnom pozornošću i zadovljstvom i mi pripadnici 9. HRVCON-a ovdje u Afganistanu pratimo nastupe voljenog kluba.

Kao što to slogan misije Resolute Support kaže: 'One Mission, One Team' sugerirajući da samo svi zajedno možemo polučiti uspjeh i samim time pomoći afganistanskom narodu u postizanju toliko željenog mira, tako i vaš uspjeh može samo biti građen na zajedništvu i doprinosu svakog pojedinca u ostvarivanju kolektivnog cilja!

Svim srcem želimo uspjeh našem Dinamu u večerašnjoj utakmici s vjerom u nastavak modrog proljeća.

Ajmo Dinamooooo!'