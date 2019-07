Ivo Karlović u dramatičnom meču ispao od malenog Fabbiana

Hrvatski tenisač Ivo Karlović nije se uspio plasirati u treće kolo Wimbledona nakon što je u dvoboju 2. kola izgubio od Talijana Thomasa Fabbiana sa 3-6, 7-6 (6), 3-6, 7-6 (4), 4-6.

Dvoboj između 30-godišnjeg Talijana, trenutačno 89. tenisača svijeta i 10 godina starijeg i devet mjesta bolje rangiranog Karlovića trajao je tri sata i 11 minuta tijekom kojih je naš tenisač imao samo jednu break loptu koju nije uspio iskoristiti.

Talijanski tenisač, inače 40 cm niži od Karlovića, dobio je prvi set sa 6-3, a ključnim se pokazao osmi gem u kojem je 30-godišnji Fabbiano načinio break za vodstvo 5-3, a zatim obranio svoj servis za vodstvo 1-0 u setovima.

Karlović je uzvratio u drugom setu koji je razriješen u trinaestoj igri. Prije toga Talijan je u sedmoj igri imao dvije break lopte, no Karlović ih je spasio i odvukao set u 'tie break'. Fabbiano je poveo 2-0 uz 'mini break', no hrvatski tenisač je okrenuo rezultat s tri gema u nizu. Talijan je pri vodstvu 6-5 imao set loptu, no 'doktor Ivo' je s nova tri poena u nizu dobio set.

Unatoč gubitku drugog seta, Fabbiano je odmah na početku treće dionice poveo 3-0, zadržao prednost do kraja i dobio treći set 6-3.

U četvrtom setu vidjeli smo reprizu drugog seta. Obojica su držala svoj servis te se ponovo ušlo u 13. igru. Tie-break nije dobro počeo za našeg igrača, Fabbiano je odmah napravio mini-break i poveo sa 3-0. međutim, Karlović se nije predavao, stigao je do 3-3, a potom pri vodstvu 5-4 napravio dva 'mini breaka' za 7-4 i 2-2 u setovima.

U petom setu Karlović je napokon stigao do break lopte i to u petom gemu pri rezultatu 4-4. Bila je to prva break lopta za Karlovića nakon 53 odigrana gema. Nažalost, Fabbiano je sjajno reagirao i bekendom 'počistio' crtu spasivši s od izgubljenog servisa. Nažalost, već u idućem gemu Talijan je stigao do tri meč lopte, Karlović je dvije spasio as servisima, ali ne i treću.

'Divu sa Šalate' je to bio čak 15. nastup u Wimbledonu, a na travi All England Cluba je debitirao 2003. godine stigavši do trećeg kola. Najbolji plasman u Wimbledonu je zabilježio 2009. kada je ispao u četvrtfinalu od kasnijeg pobjednika Švicarca Rogera Federera.